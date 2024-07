La decisión de Joe Biden cambia las elecciones en Estados Unidos

Luis Rubio reflexiona sobre el anuncio del presidente estadounidense Joe Biden de no buscar la reelección este año. lo cual dice “es tremendamente significativa y cambia al menos tres cosas” en las elecciones en Estados Unidos.

Primero que nada, dice Rubio, “introduce un nuevo dinamismo en la contienda presidencial. A estas alturas, Donald Trump y su equipo ya se veían ganadores, sentían que estaban contendiendo contra un ‘viejito anquilosado’ que no tenía capacidad de actuar, ni de responder, ni de hacer nada relevante, y ahora van a tener una persona […] mucho más joven, con gran capacidad de articular ideas, que va a hacer un intento mucho más atractivo de lo que podría haber hecho Biden a estas alturas”.

En segundo lugar, señala nuestro experto, “esto demuestra como un país democrático tiene impacto sobre las cosas”, ya que, “las encuestas estaban mostrando que Biden tenía relativamente poca probabilidad de ganar, y eso es lo que hizo que finalmente decidiera ceder la candidatura o la posibilidad de la candidatura para la reelección“.

“Si no hubiera sido por las encuestas y no hubiera sido por la presión de los votantes, jamás lo hubiera hecho. Esto demuestra que hay un elemento democrático muy profundo en la sociedad norteamericana, que no debe desdeñasrse”.

Luis Rubio, analista