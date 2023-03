La intervención del gobierno de Estados Unidos ante quiebra de banco

Luis Rubio señala que la semana pasada el gobierno americano intervino un banco de Palo Alto porque éste fue incapaz de entregarle sus ahorros a las personas y empresas que habían depositado ahí su dinero.

Eso creaba el riesgo de que se pudiera extender hacia otras instituciones, a otros bancos, y el gobierno decidió que tenía que respaldar todo el ahorro de esos bancos y, para fines prácticos, respaldar los depósitos en todos los bancos, lo cual genera una serie de riesgos al futuro.

El analista menciona que cuando los banqueros saben que no hay riesgo, que lo que tienen en sus depósitos está garantizado, de facto por el gobierno, están dispuestos a tomar riesgos demasiados grandes, porque no hay ninguna consecuencia para tomar esos riesgos y los beneficios potenciales pueden ser muy elevados.

Luis Rubio menciona que mucha gente está pensando que esto es muy similar a la crisis de 2008, pero no tiene nada que ver, ya que aquí no “hay un elemento sistémico y no hay instrumentos de deuda” que se generalizaron sin saber quien era el dueño del riesgo y más importante “aquí lo que hubo es una cosa que en buena medida anticipable: por 10 años las tasas de interés fueron muy bajas, lo que permitió que se extendiera el crédito a muchas empresas.

“A tasa 1, 2 o 3 eran muy rentables, pero a tasa 8, 9 o 10 ya no son rentables. En consecuencia lo que pasó es que los bancos tenían activos, lo que ellos invierten en la forma de crédito o en la compra de instrumentos gubernamentales, o bonos, o de otras empresas lo tenían a tasas muy bajas y les estaban demandando sus clientes que pagaran tasas más altas por los ahorros”. Luis Rubio

Rubio dice que la diferencia que se buscaba era de 3 o 4 puntos, entre lo que el banco presta y lo que el banco cobra, ahora resulta que ya era negativa y los bancos estaban pagando tasas más altas de lo que estaban recibiendo sus clientes.

“Esto no iba a funcionar y esto fue lo que encontraron en mucho de los ahorradores, en este banco y en los otros dos que están en entre dicho”. Luis Rubio

Luis Rubio asegura que el punto de fondo es que no hubo un mal manejo de los bancos, simplemente, fue un momento especial en circunstancias donde bancos regionales con clientes muy particulares concentrados en un solo banco, primero tenían una capacidad muy grande de demandar sus ahorros, cosa que no ocurre cuando es un banco nacional muy grande, con una base grande de ahorradores como ocurre con los bancos nacionales en México.

También menciona que por otra parte, aquí los banqueros cometieron el error de tener créditos y bonos a largo plazo en su cartera, pero no tener, y estar pagando tasas de interés más altas en el corto plazo.

No hay crisis tras quiebra de banco en Estados Unidos

A raíz de esto, el analista no ve una crisis sistémica, un riesgo general para el mundo, al contrario, quizá esto lo que acabe incentivando es la disminución de las tasas de interés, con lo cual volveríamos al circulo vicioso de antes, porque las tasas fueron bajas, como un mecanismo para ayudar a que los bancos grandes se recapitalizaran después de 2008 y eso fue a costo de los ahorradores pequeños que perdieron ingresos porque tenían tasas negativas, es decir, por debajo de la inflación por todos estos años.

Y el cómo equilibrar los intereses de los ahorradores con los intereses de la estabilidad del sistema bancario, es el gran tema que se resolvió probablemente mal en 2008, porque afectó a todos los ahorradores pequeños que acabaron pagando el costo de la recuperación de los bancos grandes.