“La reforma electoral no debe violar los principios de equilibrio y estabilidad social”: Luis Rubio

Luis Rubio dice que “las reglas son parte innata, parte característica de la sociedad humana, hay reglas para todo, para la convivencia social, para el funcionamiento de la economía, para el funcionamiento de la política, para todo hay reglas diversas”, para entonces reflexionar sobre algunos puntos de la reforma electoral.

Para entender cómo se van construyendo las reglas, el experto pone como ejemplo, los automóviles:

“Cuando solamente había tres o cuatro automóviles en una ciudad, pues no se requerían muchas reglas, porque éstos circulaban y a veces se atoraban en una misma calle pero se resolvía la cosa de alguna manera. Pero, cuando empieza a aumentar el número de automóviles, sobre todo si uno piensa en las ciudades, en los centros de las ciudades en México, o en cualquier ciudad europea, son mucho más angostas las calles porque no estaban pensadas más que para caballos o carretas, ahí se requirieron reglas que establecieran: la dirección de una calle en un sentido específico, dónde estacionarse y dónde no estacionarse, y eventualmente se pusieron los semáforos, las vueltas prohibidas, las vueltas permitidas y todo tipo de reglas”.