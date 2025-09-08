La visita de Marco Rubio confirma un distanciamiento inédito entre México y EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

La visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México la semana pasada, confirmó que la relación bilateral atraviesa un momento inédito en las últimas cuatro décadas, opina Luis Rubio.

De acuerdo con el balance, ya no prevalece la lógica de “cómo resolvemos juntos los problemas”, sino la de cómo evitar un conflicto mayor.

Hasta finales de los años 80, México y Estados Unidos mantenían una distancia natural marcada por tensiones políticas, comerciales y diplomáticas. Sin embargo, a partir de entonces se construyó un entendimiento que desembocó en el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), principal sostén económico mexicano a través de las exportaciones.

Durante esas décadas, ambos gobiernos trabajaban con la lógica de resolver problemas compartidos: migración, comercio, crimen e infraestructura fronteriza.

Para Rubio, hoy el escenario es distinto. Washington ve a México como un problema en materia migratoria, comercial y de seguridad, con una retórica agresiva que busca cambiar la naturaleza misma de la relación. Por su parte, el Gobierno mexicano ya no percibe a Estados Unidos como parte de la solución, sino como un obstáculo.

El riesgo, según Luis Rubio, es que la economía mexicana se torne aún más precaria, mientras Estados Unidos pierde competitividad sin la mano de obra y las manufacturas mexicanas.

La creación de un grupo de alto nivel entre ambos gobiernos es vista como la última vía para evitar un distanciamiento mayor.

