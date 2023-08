Las consecuencias de usar los libros de texto a largo plazo

Luis Rubio reflexiona en su videocolumna de hoy sobre las consecuencias que enfrentará la sociedad mexicana y el país en general si no se busca el desarrollo y la prosperidad desde la educación, esto a propósito de la polémica sobre los libros de texto.

Y es que, según el experto, “las encuestas revelan muy claramente que el 60% de la población que apoya al presidente tienden a ser personas con relativamente bajos niveles de educación, típicamente no concluyeron primaria”.

Mientras que “aquellos que están en desacuerdo con cómo se están conduciendo las cosas en el país, el 40% restante son personas tienen niveles educativos más elevados”.

Sin embargo, Luis Rubio sostiene que “esto lo que nos dice es que el objetivo o el interés del presidente es querer preservarse en el poder a través de su partido en el futuro” y por tanto “va a buscar y procurar atender a las necesidades, deseos y prioridades de esa base de personas tienen poca educación”.

Pero que “la prioridad no es el desarrollo del país” y eso, dice, “es trágico”.

De ahí que el experto ponga énfasis en la polémica de los libros de texto, pues dice que más allá de los aspectos que se han señalado, un punto importante es que no van a permitir a la gente prosperar.

“Más allá de si son ideológicos o no, de si son bien intencionados o no, si los hicieron experto o no; lo que revela es un intento por preservar una manera de ser que nada tiene que ver con permitirle a la gente mejorar y prosperar en el futuro”.

Luis Rubio, analista