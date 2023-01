Las dos características del juicio contra Genaro García Luna

En su columna de este día, Luis Rubio destaca el inicio del juicio contra Genaro García Luna en Nueva York y el cual dice tiene dos lados: uno político y el otro judicial.

El analista menciona que el judicial es muy claro y relativamente simple: la pregunta que la corte y el fiscal quieren responder, es si Genaro García Luna se alió con los narcos o se dejó sobornar por ellos para hacer más fácil el movimiento de la droga hacia los Estados Unidos.

Por otra parte, el tema político es más complicado, asegura Luis Rubio, y tiene que ver con dos cosas: por una parte el asunto de la enorme población americana que padece de drogadicción y que culpan a las drogas que llegan del resto del mundo.

“Entonces hay una búsqueda de un ‘chivo expiatorio’ para el tema de la drogadicción”. Luis Rubio

Luis Rubio dice que también es un intento por poner la responsabilidad de las drogas en Estados Unidos y la drogadicción dentro de ese país hacia los gobiernos por los cuales transita la droga, o en algunos casos que se prepara la droga como el fentanilo.

El analista señala que el problema de estos juicios es que la mayor parte de la evidencia viene de denuncias de personas que son criminales. El sistema judicial americano permite que a cambio de una sentencia menor, los criminales están dispuestos a denunciar a quienes participaron en estos negocios, y se les reduzca la pena, recuerda Rubio.

“El problema es que estas personas con tal de reducir sus penas están dispuestas a decir cualquier cosa”. Luis Rubio

Por lo tanto, no es evidente que vaya a quedar claro qué pasó en el tema de Genaro García Luna, vaticina Rubio, y no sabremos si es culpable o no, pero espera que el juicio dilucide los niveles de culpabilidad y sean convincentes las pruebas a favor o en contra, de tal manera que tanto los americanos como los mexicanos “tengamos claro si esta persona fue un buen funcionario o fue corrupto”.

Luis Rubio menciona que las implicaciones para México, de este caso, son evidentes, debido a que el presidente López Obrador lo explota todos los días acusando a García Luna como socio de Felipe Calderón y por lo tanto como un blanco natural para su propio proyecto político de culpar a los gobiernos anteriores de los males del país de hoy.