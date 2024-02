Los objetivos de las reformas de AMLO son electorales y de control

El analista Luis Rubio reflexiona sobre el paquete de reformas constitucionales entregadas por el “presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 5 de febrero, día que se que se conmemora el aniversario de la Constitución de 1917, y con las cuales, dice, pretende regresar a México a donde supuestamente estaba hace 50 años”.

Sin embargo, Rubio asegura que “la idea [de las reformas] es la de dejar a una presidencia que sea omnipotente, una presidencia que no tenga ninguna limitación, que no haya órganos regulatorios, ni órganos autónomos, ni siquiera una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que pueda funcionar para limitar los poderes de un presidente”.

Ante esto, el experto señala que “había un un escritor que decía que nunca se debe atentar contra la Constitución, contra el ejército o contra el Banco de México. Muchos presidentes han atentado contra uno o el otro de estos elementos y el presidente López Obrador está jugando con fuego con esto”.

Para Luis Rubio “es muy claro, tiene un propósito inmediato que es electoral y de largo plazo que es de control”, y explica por qué:

“El electoral es generar una enorme rispidez en la sociedad mexicana para que eso de alguna manera una a las fuerzas de Morena y vayan a votar por su candidato. Por otra parte, lo que quiere es tener un esquema de control sobre su candidata, presumiblemente quien él cree que va a ganar las elecciones del 2 de junio de 2024, y después controlar a través de ella la política mexicana”.

“Yo no creo que esto sea funcional, que esto sea posible. Pero lo que me parece es que como mexicanos, como ciudadanos tenemos que ser sumamente cuidadosos en enfatizar que no deben hacerse estos cambios. Nunca deben hacerse cambios de esta magnitud al final de un gobierno y en general no es bueno pretender eliminar todas las restricciones que tiene un presidente”.

Luis Rubio, analista