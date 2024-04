Los problemas de Pemex, una radiografía de la paraestatal petrolera

El analista Luis Rubio reflexiona este miércoles 3 de abril en su vidocolumna sobre los problemas de Pemex, los cuales asegura “son legendarios”, ya que, señala estos marcan puntos importantes que debe abordar el próximo gobierno, con miras al futuro del país.

Para ello, que Rubio comienza haciendo una radiografía y explicando qué es Pemex, cómo funciona y por qué se considera que ya no es una “empresa” rentable.

“Pemex es una empresa, por lo menos en título, pero en realidad se funciona como una secretaría de Estado, como una entidad gubernamental, donde las reglas del juego no son las de las empresas que tienen que competir en el mercado como son sus pares en otras naciones, ya sean públicas o privadas”. Luis Rubio, analista

Si bien, dice el experto “hay razones muy naturales en un país como México […] para que las empresas petroleras sean gubernamentales”, esto “no quiere decir que tengan que explotarse de la manera como se explota”, y explica por qué:

“Pemex fue muy productiva, muy exitosa y muy rentable por una razón muy sencilla: porque el costo de extraer el petróleo era relativamente muy bajo y el precio de venta en el mercado internacional era sumamente alto. Eso dejaba una rentabilidad enorme que superaba y que era tan grande que permitía que cualquier corruptela, ineficiencia o improductividad se escondiera o no fuera mportante en los grandes números”.

“Sin embargo, Pemex pierde dinero y pierde dinero en grande. Se ha convertido de el gran proveedor de dinero al gran dren de recursos porque muchas de las cosas que hace, sobre todo en petroquímica, refinación y demás, pierde dinero”, dice Rubio.

“Por cada barril que se refina, por ejemplo, para hacerlo gasolina, Pemex pierde dos veces lo que puso allá adentro, y eso lo que quiere decir es que, en vez de que nos convenga refinar en México sería muchísimo más barato importar la gasolina. En vez de estar invirtiendo en refinerías nuevas sería mucho más económico importar la gasolina directamente”. Luis Rubio, analista

Las asignaturas pendientes de Pemex para el próximo gobierno

No obstante, Rubio sostiene que “el punto no es que Pemex deba ser o no una empresa que refine”, sino que “México no ha definido como quiere utilizar el petróleo, cómo quiere administrar la riqueza tan grande que constituye el petróleo”.

Por ello, sugiere que “ahora que estamos ante la elección [de 2024] de una nueva presidenta es un momento muy relevante para ver cómo ser tres cosas” y expone cuáles son:

Cómo vamos a resolver problemas de energía en el país, cada vez hay más cosas se utilizan que requieren electricidad y no está resuelto, cómo va a producirse esto. Cómo va a pagarse la enorme deuda de Pemex y cómo se va a administrar esa empresa. Cómo vamos a lograr una transición hacia energías más limpias, hacia energías más más verdes, menos contaminantes.

“Son tres lados de una misma moneda que simple y sencillamente tienen que ser enfrentadas y que, por ahora al menos, no hay ninguna solución a la vista”. Luis Rubio, analista

De acuerdo con nuestro colaborador “lo único que me parece hizo bien el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto fue el de tratar de mantener el crecimiento de la industria de la energía en México disminuyendo en términos relativos, el tamaño de Pemex, porque haciéndolo de esa manera permitía que se fuera contrayendo la deuda sin comprometer la disponibilidad de energía y por lo tanto también de electricidad para la economía mexicana”.

No obstante, Luis Rubio señala que “hoy en día estamos ante la duda de si habrá suficiente energía en el futuro próximo como también tenemos en otras áreas como es la del agua y estos son los retos más grandes que podría enfrentar cualquier gobierno y mucho más uno que está a punto de iniciar su mandato”.

