Los riesgos de pensar que “la elección ya está decidida”

El analista Luis Rubio reflexiona sobre cómo los candidatos un cargo público, específicamente las que contienden por la presidencia de la República buscan incentivar el voto de las personas, al mismo tiempo que podrían ahuyentarlo si se piensa que “la elección ya está decidida”.

“Hay una contradicción en todo esto porque una de las estrategias que sigue Morena y su candidata [Claudia Sheinbaum] es la de tratar de lograr que la gente piense en el dicho popular, de que ‘este arroz ya se coció’ lo que pasa es que, eso tiene la ventaja potencial de que la gente ya no quiera votar, porque cree que ya está resuelto el asunto de quién va a ser el próximo presidente del país”. Luis Rubio, analista

Sin embargo, Rubio destaca que dicha estrategia también “implica que los propios votantes de Morena podrían no querer ir a votar y eso podría movilizar a la gente o podría hacer que el resultado de las encuestas que hoy vemos es claramente favorable a la candidata de Morena, pudiera alterarse; no porque las preferencias de los electores sean distintas, sino porque los que no fueron a votar también fue gente de Morena”.

“El punto es importante, la contienda, por más que nos quieran decir que ya está resuelta, todavía está competida. La contienda todavía puede arrojar resultados distintos, todavía puede haber muchos eventos que modifiquen en un sentido en el otro el resultado”. Luis Rubio, analista

Por lo tanto, dice Luis Rubio, “lo que más importa en este momento es que los ciudadanos cuidemos qué es lo que nos están proponiendo, cuáles son las posibles consecuencias de lo que nos proponen y cuáles son los riesgos de votar de una manera o de la otra”.

“Cada uno tenemos nuestras preferencias, pero lo más importante es asegurarnos que el resultado de la elección se respete”. Luis Rubio, analista

