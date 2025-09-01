GENERANDO AUDIO...

Esta semana llegará a México el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la misión de alcanzar acuerdos en materia de seguridad y en asuntos clave para los intereses estadounidenses.

Según el análisis de Luis Rubio, “viene claramente en una misión que es la de tratar de llegar a un acuerdo, si no es con imposición, en materia de seguridad y lo que atañe a los intereses americanos en México”.

La relación bilateral, históricamente determinada por la geografía, se transformó desde los años 80 con la apertura económica mexicana y la firma del Tratado de Libre Comercio. Mientras que para México fue un instrumento para blindar reformas, para Estados Unidos fue un regalo para acelerar el desarrollo del país vecino. Esa diferencia de origen persiste hasta hoy.

Con el tiempo, ambos países se han integrado profundamente: millones de estadounidenses viven o visitan México y millones de mexicanos hacen lo propio en Estados Unidos. Además de la integración económica formal e informal, existe un intercambio constante a través de la frontera. Sin embargo, “eso no quiere decir que los dos países funcionamos de la misma manera o que haya un entendido más profundo en ello”.

El actual gobierno mexicano, con cambios regulatorios y obstáculos a la inversión, ha introducido tensiones que se suman a las posturas de Donald Trump y a la renegociación del T-MEC. Ahora, Washington exige a México resolver problemas de gobernabilidad, corrupción y crimen organizado, pero las prioridades no siempre coinciden:

“La parte que más importa a los mexicanos es la que tiene que ver con el crimen organizado que afecta a la población, sobre todo la extorsión, la venta de piso, etcétera, etcétera. Ese, como es un tema interno, no es necesariamente que le importa a los americanos que están más enfocados a los temas propiamente relacionados con las drogas y lo que cruza la frontera”.

La conclusión del análisis es clara: sólo una colaboración conjunta puede dar resultados. Si ambos países enfrentan tanto la demanda como la oferta en materia de drogas y atienden simultáneamente la seguridad y la gobernabilidad, el beneficio será compartido: “Si se hace eso, los dos podemos ganar y los dos podemos mejorar nuestra realidad y hacer más próspero a nuestro país, ciertamente, pero también a los americanos”.

