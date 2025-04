México ante la amenaza arancelaria de Donald Trump

GENERANDO AUDIO...

Ante la inminente decisión del presidente Donald Trump sobre la imposición de aranceles a México y Canadá, el analista político Luis Rubio advirtió sobre la fragilidad interna del país y la urgencia de atender problemas estructurales.

“El presidente Donald Trump va a decidir qué hacer respecto a los aranceles, esta decisión va a tener un impacto enorme sobre el futuro del país”, señaló Rubio.

No obstante, subrayó que la incertidumbre no se limita a factores externos, sino que refleja años de desatención interna: “Nuestra vulnerabilidad se remite a la desidia con que actuaron para no resolver esos problemas”.

Rubio criticó la dependencia económica con Estados Unidos como una solución cómoda para gobiernos anteriores.

“La migración redujo la necesidad de crear empleos en México, mientras que el Tratado de Libre Comercio facilitaba el acceso de productos a EE.UU.”. Luis Rubio

El especialista fue enfático en su llamado a la acción interna:

“Lo que falta en México hoy en día es certidumbre para inversionistas, para ahorradores, para empresarios. Mientras no haya condiciones, el país no se va a desarrollar”.

Finalmente, concluyó: “Lo que haga Donald Trump hoy va a ser importante, pero mucho más importante es lo que el gobierno haga para el futuro de México”.