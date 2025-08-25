GENERANDO AUDIO...

En los últimos 50 años, México ha atravesado profundos cambios políticos y económicos, pasando de un sistema de partido hegemónico a una apertura democrática inconclusa, y de una economía estatista a un modelo liberal marcado por el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Sin embargo, hoy el país enfrenta un riesgo creciente: el debilitamiento de sus instituciones y un posible regreso al autoritarismo, de acuerdo con el analista, Luis Rubio.

Rubio expone que la combinación de factores políticos y económicos ha generado “un ambiente de enorme incertidumbre en el país”, donde los avances logrados en estabilidad se están erosionando rápidamente.

Riesgo de perder certidumbre económica

El TLC, explicó Rubio, fue diseñado como un mecanismo de estabilidad que ofrecía certidumbre a consumidores, inversionistas y empresas. “Una empresa podía saber que no la iban a expropiar por razones de capricho de un gobierno”, señaló el analista.

No obstante, denunció que actualmente se observan violaciones regulatorias al acuerdo y un debilitamiento de organismos como la Comisión de Competencia o las autoridades de telecomunicaciones. “Muchos mecanismos regulatorios se han eliminado o neutralizado, ya no ofrecen la certidumbre que existía antes”, advirtió.

Política: entre democracia inconclusa y autoritarismo

En palabras de Luis Rubio, “México ha fluctuado entre apertura, democracia y ahora un riesgo de caer nuevamente en un autoritarismo”. El analista subrayó que el debilitamiento institucional afecta la vida política y la confianza ciudadana, lo que podría llevar al país a depender nuevamente de los caprichos de burócratas sin límites.

Además, Rubio apuntó que el riesgo es doble, pues Estados Unidos también atraviesa tensiones internas y un desgaste en su papel como garante de certidumbre económica a nivel global.

Futuro incierto para México

“Si desaparecen las fuentes de disciplina que imponía el tratado, el riesgo de inestabilidad será creciente”, alertó Rubio, y con ello se perdería la oportunidad de que México prospere en el largo plazo.

El analista concluyó que el desafío central es preservar instituciones sólidas y reglas claras, sin las cuales el país podría regresar a un modelo estatista y autoritario con graves consecuencias económicas.

