México: ¿país de ciudadanos o de dependientes?

Luis Rubio explica que la importancia que tienen los pobres para Morena es estrictamente de carácter electoral.

El analista señala habla de que el viejo sistema político mexicano se encargaban que el sucesor tuviera una entrada exitosa, al crear una realidad económica viable además de que utilizaban toda clase de medios para que el elegido ganará la elección y ese es el elemento fundamental del fraude electoral que caracterizó a México por muchos décadas.

Con la reforma electoral del 1996 fue finalizado y se crearon mecanismos que no son perfectos, pero que eliminaron muchos de los sesgos antidemocráticos que había y que explica porque hemos tenido alternancia de partidos en la presidencia y las gubernaturas, entre otros cargos.

“El gobierno actual es un cambio muy radical respecto al pasado, es el primer gobierno que no tiene por propósito, desde el primer día buscó solo un objetivo y es asegurar que su sucesión fuera exitosa”.

Rubio asegura que el Presidente utilizó todos los recursos del gobierno para construir clientelas, buscó donde había los votos y se dedicó a promover transferencias en efectivo para los adultos mayores, para jóvenes, para grupos de pobres urbanos; todos aquellos que eran la reserva de votos.

“El presidente habla todo el tiempo de que primero los pobres, pero si uno ve los números es evidente que la importancia que tienen para Morena los pobres es estrictamente de carácter electoral. Como dijo la presidenta del de Morena al inicio de este sexenio, cuando cuando los pobres dejan de ser pobres dejan de ser leales para el gobierno que los promovió, por lo tanto se convierten en clase media y piensan diferente, piensan ya como ciudadanos, ya no piensan como pueblo y ya no viven o no esperan las dádivas del gobierno. Por esto el gobierno se dedicó a mantener y a preservar a los pobres como pobres porque esa es la manera como asegura que los votos estén ahí”.

Luis Rubio