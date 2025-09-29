Morena apuesta por reformas que cierran espacios y elevan riesgos para México

GENERANDO AUDIO...

Morena y el gobierno federal avanzan en un conjunto de reformas que, más que fortalecer la democracia, parecen diseñadas para cerrar espacios de participación y debilitar los contrapesos, opina Luis Rubio.

Por un lado, dice en su videoculumna, se cocina una reforma electoral que, según las primeras señales, tendría como objetivo excluir a la mitad de la población que votó por partidos de oposición en las últimas elecciones. El contraste con la reforma política de 1978, impulsada por Jesús Reyes Heroles, es evidente: mientras aquella abrió el sistema y dio oxígeno a la competencia, la nueva apuesta es por la cerrazón.

A la par, explica Rubio, el gobierno impulsa cambios en la Ley de Amparo que restringirían todavía más los recursos legales de los ciudadanos. Este ajuste sería particularmente delicado para los inversionistas, ya golpeados por la falta de mecanismos de protección en el marco del T-MEC y de la reciente reforma judicial. El riesgo, señalan analistas, es que se coloque “el clavo final en el ataúd de la recuperación económica”.

Para Luis Rubio, la narrativa oficial insiste en la necesidad de “armonizar” las instituciones, pero lo que se percibe desde fuera es un intento de concentrar poder. Lejos de abrir condiciones para la prosperidad, las reformas pueden detonar un clima de olla expres política y social.

