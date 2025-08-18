Morena y el PRI: ¿espejo político o historia distinta?

GENERANDO AUDIO...

El debate sobre si Morena es el nuevo PRI ha cobrado fuerza en la vida política de México. Luis Rubio expone las semejanzas, diferencias y retos que enfrenta el partido gobernante.

Desde los primeros minutos de su colaboración, Luis Rubio señaló que “ambos partidos han buscado históricamente ser hegemónicos, casi totalitarios, dominar y controlar a la sociedad mexicana”. La comparación surge porque tanto el PRI como Morena han buscado centralizar el poder y tener un papel dominante en la política nacional.

Sin embargo, también se subraya las diferencias entre ambos.

“El siglo XX era un contexto totalmente diferente, una sociedad cerrada, una economía cerrada, donde la capacidad de control que tenía el sistema político era muchísimo más grande”, explicó Luis Rubio

Mientras el PRI creció en un entorno con sindicatos y empresas bajo control estatal, Morena enfrenta hoy una sociedad abierta, con acceso a información independiente a través de la tecnología.

El PRI, recuerda Rubio, surgió tras la Revolución Mexicana para dar estabilidad política y evitar la violencia, siempre en paralelo con la Presidencia y con un mantra común: el desarrollo del país.

En contraste, “Morena busca una mayor equidad entre la población, pero equidad lograda menos a través del crecimiento y la movilidad social, que a través de la disminución de las diferencias”, señaló el análisis.

Respecto al futuro del partido gobernante, se apuntó que Morena aún no se ha institucionalizado, lo que limita su capacidad para trascender en el tiempo.

“O se reforma Morena o no va a durar mucho como partido gobernante”, concluye Luis Rubio

La reflexión final advierte que ningún país puede prosperar bajo fuerzas hegemónicas, y México, con una población joven y creciente, requiere desarrollo económico para sostener las demandas sociales y los programas de gobierno.

