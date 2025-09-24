Morena y la 4T: más control, menos democracia

GENERANDO AUDIO...

En Morena y en el gobierno federal existe una creciente confianza de que tienen el poder para aprobar cualquier legislación y modificar las reglas del juego político sin consecuencias. Así lo advierte en su análisis Luis Rubio, quien señala las implicaciones de la reciente iniciativa enviada por la presidenta el pasado 15 de septiembre por la noche, en materia de la Ley de Amparo, así como de la reforma electoral que se encuentra en proceso.

De acuerdo con Rubio, ambas iniciativas están concebidas para “controlar cada vez más los procesos electorales” y limitar los mecanismos de defensa de los ciudadanos frente a decisiones del gobierno. “Por el lado de la ley de amparo, [buscan] eliminar cualquier resquicio de protección a los ciudadanos de las decisiones que tome el gobierno o el poder legislativo controlado por Morena”, dice Rubio.

El riesgo, señala en su videocolumna, es que estas medidas vayan “cercando poco a poco a la sociedad mexicana”, restringiendo tanto las opciones electorales como las vías legales de protección. En lo cotidiano, esto afectaría directamente trámites y derechos como jubilaciones, permisos o recursos contra la burocracia.

Luis Rubio plantea que este cerco podría derivar en una “recesión política, económica y social”, al generar apatía ciudadana y desincentivar tanto la participación en procesos democráticos como la inversión privada. “¿Para qué participar si ya todo está decidido, si solamente Morena funciona?”, se cuestiona el periodista.

Finalmente, advierte sobre la paradoja de este rumbo político: “Porque la paradoja al final del día es que mientras más control, menos control”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]