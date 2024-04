Normalizar la violencia es el riesgo más grande que enfrentamos los mexicanos

Luis Rubio reflexiona en su videocolumna de este lunes 1 de abril sobre la normalización de la violencia y la delincuencia, ya que asegura, “es una de las cosas más terribles que pueden ocurrir”. Por ello, insta a que los ciudadanos analicen y ejerzan su derecho a exigir seguridad.

“Más allá de las campañas presidenciales e independientemente de quién nos gobierne, ya sea el presidente actual o quien sea presidente en los próximos años, el riesgo mayor es que se llegue a normalizar la violencia, el crimen organizado y que lo veamos como dijo el gobernador de Sinaloa, y al que le hizo eco el presidente Andrés Manuel López Obrador: “aquí no pasa nada”, asegura Rubio.

“Cómo no pasa nada cuando se secuestra a varias familias, incluyendo a 18 niños, uno de ellos de dos años, y dicen que aquí no pasa nada, eso no simplemente es una cosa normal”.

Luis Rubio, analista