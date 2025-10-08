Pobreza baja, pero crece la informalidad en México

GENERANDO AUDIO...

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pudo presumir un logro económico innegable: la reducción de la pobreza, algo que el electorado le reconoció en las elecciones el año pasado; sin embargo, detrás de esa cifra alentadora se esconde un problema que amenaza con revertir los avances: el crecimiento de la informalidad laboral.

“El número de personas que salieron de la pobreza se debió fundamentalmente al incremento en los salarios mínimos, aunque también las transferencias sociales han sido muy importantes”, señala Luis Rubio en su videocolumna. Pero al mismo tiempo, “ha disminuido el empleo formal y muchas empresas han dejado de cotizar en el Seguro Social”, advierte.

El incremento sostenido del salario mínimo, uno de los ejes económicos de la llamada Cuarta Transformación, elevó el poder adquisitivo de millones de trabajadores. No obstante, “muchas pequeñas y medianas empresas no tenían posibilidad de incrementar los salarios” y optaron por irse a la informalidad para sobrevivir.

Esa transición ha generado un fenómeno de doble filo: “hay una correlación entre el incremento de los salarios mínimos y el incremento de la informalidad”, explica Rubio, lo que implica que miles de trabajadores quedaron sin servicios médicos, pensiones ni protección social.

El crecimiento de la economía informal también ha afectado la recaudación fiscal. “Las empresas informales pagan un impuesto informal, típicamente al crimen organizado, pero no a Hacienda”, apunta. En consecuencia, aunque la pobreza se redujo, la desigualdad estructural y la fragilidad del sistema fiscal persisten.

Rubio concluye con una reflexión clara: “No hay nada gratis en este tipo de cosas. Hay una correlación directa entre las acciones de un gobierno y las consecuencias de su manera de actuar”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]