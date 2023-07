¿Podrá ganar Xochitl Gálvez?

Luis Rubio señala que la irrupción de Xóchitl Gálvez como precandidata de la oposición a la presidencia puede hacer una contienda mucho más competitiva de lo que se esperaba.

“En lo único que todos podemos estar de acuerdo respecto a la aparición de Xóchitl Gálvez en la disputa prelectoral es que ha cambiado los términos de la discusión. Ahora ya es muy claro que puede hacer una contienda competitiva” Luis Rubio

Rubio señala que lo primero que necesita Xóchitl Gálvez es ser la nominada de la alianza opositora y para eso va a requerir el acuerdo de los partidos que integran la oposición.

Otro punto importante es saber si Movimiento Ciudadano se sumará a la alianza del PRI-PAN-PRD. Aunque sean pocos los puntos porcentuales que tengan, si la contienda presidencial es cerrada pueden hacer una diferencia absolutamente enorme.

“La reacción que ha tenido el presidente en la última semana ante la nominación potencial de Xóchitl Gálvez, es muy sugerente de que no es obvio que puedan ganar; por lo tanto esto puede afectar quién es el candidato o la candidata que al final vaya a enfrentar a Xóchitl Gálvez”.

El analista dice que la situación importante es organizar parejas de contendientes para poder ver posibles escenarios electorales para 2023.

“Si hay dos mujeres, no hay lo que algunos llaman el impuesto femenino, es decir, la posibilidad de que gente, simplemente porque es mujer no quieran votar por ella, si son dos mujeres contendiendo es decir, Claudia y Xóchitl eso haría que la contienda elimina el factor femenino como un factor potencialmente negativo. Eso la haría una contienda estrictamente entre dos personas iguales donde lo que sea hombre o mujer no hace diferencia”.

Luis Rubio