Posible acción militar de EE.UU. en México genera debate

En los últimos días se ha intensificado la discusión sobre una posible intervención militar estadounidense en México, tema que ha generado preocupación tanto en el ámbito político como en la sociedad. La presencia de drones sobrevolando Valle de Bravo y de barcos espía en el Mar de Cortés han encendido las alarmas y alimentado la especulación.

El análisis presentado por Luis Rubio destaca que, a diferencia de otros países donde las decisiones internacionales dependen exclusivamente del gobierno, en Estados Unidos existe una comunidad diversa que influye en el debate. Entre ellos, la derecha estadounidense sostiene que México “tiene la capacidad pero no la voluntad” de combatir a los cárteles, lo que justificaría una acción militar.

El mercado de drogas como raíz del problema

Se subraya que el narcotráfico no puede analizarse sin considerar la demanda en Estados Unidos. “Mientras haya demanda en Estados Unidos va a haber oferta en México o a través de otro lugar”, se advierte. En este sentido, aunque México fortalezca su seguridad, el flujo de drogas no se eliminaría.

Limitaciones del Estado mexicano

Otro punto clave es la falta de resultados en el combate al crimen organizado. “Claramente muchos gobiernos no han tenido ninguna convicción de hacer nada al respecto del mercado de las drogas”, se señala, recordando que millones de mexicanos viven bajo extorsión y violencia sin que haya respuestas efectivas.

Además, la debilidad institucional se combina con la enorme fortaleza de las mafias, lo que hace que enfrentar a los cárteles sea casi imposible en el corto plazo.

El riesgo de una acción unilateral

Finalmente, se advierte que cualquier acción unilateral por parte de Estados Unidos “les reventaría a ellos mismos”, ya que en lugar de fortalecer a México, debilitaría aún más las pocas estructuras de seguridad existentes. La conclusión es clara: la única salida realista es la colaboración entre ambos gobiernos para reforzar capacidades conjuntas y atender no solo el narcotráfico, sino la seguridad de toda la población.

