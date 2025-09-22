GENERANDO AUDIO...

La presidencia envió la semana pasada al Senado una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo que ha encendido alertas entre especialistas y analistas políticos, quienes la consideran un intento por diluir los recursos legales que protegen a los ciudadanos frente a actos de autoridad.

Luis Rubio asegura que se trata de “el mayor ataque a los derechos de los ciudadanos en el país”. De aprobarse, implicaría que cualquier decisión gubernamental o legislativa se implemente sin importar si afecta a personas, empresas u organizaciones civiles.

Uno de los puntos más delicados es la eliminación de la figura de amparo provisional, lo que obligaría a empresas acusadas o investigadas a cerrar operaciones mientras litigan, sin posibilidad de defensa inmediata. “Una empresa que fuera acusada de algo no podría obtener un amparo provisional que la protegiera mientras litiga el caso, sino que tendría que cerrar sus operaciones de inmediato”, opina Rubio.

El amparo, concebido en México y adoptado en otras legislaciones del mundo, incluso dentro de los derechos humanos de la ONU, ha sido históricamente un instrumento clave para limitar abusos de poder. Sin embargo, el gobierno busca ahora “armonizarlo” con el nuevo poder judicial, lo que según especialistas apunta más bien a consolidar el control del Ejecutivo.

La preocupación central es el impacto en la democracia mexicana: “Estamos ante la posibilidad de que entremos en acciones gubernamentales que sean conducentes, por lo menos potencialmente, hacia un sistema dictatorial”, señala Rubio.

El diagnóstico recuerda además que ya existe concentración de poder en la presidencia, en el partido gobernante y en el debilitamiento de la competencia electoral. Por ello, esta reforma sería “uno más, pero muy muy importante clavo en el ataúd de la democracia mexicana, o por lo menos de los derechos de los ciudadanos en el país”.

El mensaje concluye con un llamado: “Todos los ciudadanos debemos pronunciarnos y debemos hacerlo de manera enfática para evitar que se consume este enorme acto de abuso de autoridad, de ilegalidad y finalmente de dictadura”.

