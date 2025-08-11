GENERANDO AUDIO...

El analista de Uno TV, Luis Rubio, comparó la reforma electoral de 1996 con la propuesta impulsada por Morena en 2025, destacando diferencias clave en el proceso, los actores y el impacto en la democracia mexicana. Recordó que en 1994, el presidente Ernesto Zedillo reconoció la necesidad de una reforma completa para garantizar elecciones equitativas.

En 1996, bajo el liderazgo de Porfirio Muñoz Ledo, se logró un acuerdo histórico entre PRI, PAN y PRD, que incluyó financiamiento público para partidos y sentó las bases de elecciones “no disputables”, fortaleciendo la competencia democrática.

Propuesta 2025: aprobación sin consenso político

Según Rubio, la reforma electoral 2025 anunciada por la presidenta contempla una comisión de análisis, pero sería aprobada de manera unilateral gracias a la mayoría legislativa de Morena. A diferencia de 1996, no incluye participación de otros partidos ni de la sociedad.

El analista advirtió que esta estrategia busca “imponer su ley… y quedarse en el poder per século a sépulo”, lo que podría derivar en un monopolio político y reducir la competencia electoral.

Posibles riesgos para la democracia y el país

Rubio señaló que, aunque cerca de la mitad de los votantes optaría por otras fuerzas políticas, un cambio en las reglas podría limitar esa opción. Alertó sobre posibles impactos negativos en la economía, la representación ciudadana y la estabilidad social.

Finalmente, advirtió que imponer un esquema de poder hegemónico podría llevar a México a un modelo similar al de China o Cuba, calificando la situación como “circunstancias muy complejas” para el futuro democrático del país.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

