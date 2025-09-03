Sin crecimiento económico, no habrá programas sociales

GENERANDO AUDIO...

El analista político Luis Rubio lanzó una crítica contundente al gobierno mexicano al señalar que, pese a las lecciones de la historia y la experiencia reciente, la administración actual “no ha aprendido nada y no ha olvidado nada”.

En su colaboración, Rubio recordó la frase utilizada para describir el regreso de los Borbones al poder en Francia tras la caída de Napoleón, en 1814. “Estaban regresando como si nada hubiera pasado, como si Napoleón no hubiera sido un mero desliz en la historia”, señaló, para luego trazar el paralelismo con el presente de México.

Rubio advirtió que la ausencia de crecimiento económico amenaza la viabilidad de los programas sociales, que son el eje de la estrategia gubernamental. “Si no hay crecimiento económico, no va a haber el suficiente ingreso fiscal para que puedan pagar por todos los programas sociales”, subrayó.

El especialista criticó que el informe presidencial de hace dos días evidenció que “estamos haciendo exactamente lo mismo que antes, a pesar de que el mundo ha cambiado y México también”.

[TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum defiende 19 reformas y advierte que la paz y la justicia sólo se deciden en México]

Entre los ejemplos de proyectos fallidos, mencionó el Tren Maya, el aeropuerto y la refinería, que describió como “proyectos que costaron una fortuna, pero que no arrojan beneficios para nadie y prácticamente nadie los usa”.

Rubio llamó a conformar un gobierno profesional, capaz de orientar los recursos hacia lo verdaderamente importante: atraer inversión privada, reducir la pobreza y generar desarrollo.

“No es ciencia del espacio, simplemente implica que se aprendan las lecciones del pasado y empecemos de nuevo para que esto sí pueda funcionar viendo hacia adelante”, concluyó.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]