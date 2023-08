Todo está cambiando y puede cambiar rumbo al 2024

Luis Rubio retoma lo dicho por el general prusiano Helmuth von Moltke sobre que “los planes son la primera víctima cuando se entra en contacto con el enemigo”, para reflexionar sobre los cambios en el panorama político-electoral de México, rumbo a las elecciones de 2024.

“Uno puede tener grandes planes y las cosas cambian en el momento en el que interactúan con la vida real. Y así ha pasado con las con las nominaciones de los candidatos por parte tanto de Morena como del Frente Amplio por México”. Luis Rubio, analista

De acuerdo con Rubio, hasta “hace un par de meses, parecía tan sencillo como que el presidente [Andrés Manuel López Obrador] iba a nominar a quien él quisiera y que esa persona se volvería presidente o presidenta en el momento en el que hubiera elecciones en 2024. Que era un corredor automático entre la nominación y la elección”.

Sin embargo, señala que, “hoy en día sabemos que va a haber algo de competencia, y puede ser muchísima competencia. No estamos seguros”.

“Parecía que la oposición no tendría candidatos creíbles y han logrado desarrollar un proceso en el que podría emerger algún candidato o candidata que sea competitivo y que pueda funcionar y que pueda realmente lograr hacer un impacto significativo en la contienda y en teoría, por lo menos, incluso poder llegar a ganar”. Luis Rubio, analista

Por ello, asegura que “ya tenemos una competencia que es real, que va a haber diferentes posturas, posibilidades y que no es obvio que alguien vaya a ganar automáticamente”.

No menos importante, dice el experto, “es qué va a pasar con Morena”, y explica por qué:

“Todos sabemos [que Morena] no es un partido, es un movimiento. Tiene muchos grupos distintos, cada uno apoyando diferentes candidatos y no es obvio que los perdedores en esta contienda interna vayan a aceptar jugar con quien resulte ganador o más probablemente ganadora”. Luis Rubio, analista

Y es que, para Luis Rubio, este “factor también va a afectar los resultados de Morena, porque la base del partido no necesariamente se va a mantener incólume. Ciertamente no va a obtener los mismos números que obtuvo en 2018, por lo menos no dadas las circunstancias de ahora”.

“Todavía faltan muchísimos meses. Podemos esperar que hayan nuevas circunstancias, que haya factores externos, que haya temas de disputas. En fin, hay una cantidad enorme de imponderables que se van a ir presentando […] y van a hacer muy distintos los resultados de lo que se esperaba hasta hace unos días”. Luis Rubio, analista

No obstante, nuestro colaborador, asegura que “lo que es seguro, es que todos los mexicanos tendremos que aprender a vivir con quien gane esta elección y tendremos al mismo tiempo que forzar al gobierno actual a que acepte el resultado independientemente de quién gane y tendremos que forzar a la oposición a que viva con lo que resulte”.

“Si gana la oposición va a ser una situación, si gana el partido del gobierno va a ser otra situación. Muy importante va a ser como quede el Congreso y el Senado porque eso es lo que va a determinar la fortaleza relativa del gobierno que entre”.

En este sentido, el especialista dice que “todo indica que va a ser muy distinta a lo que hemos vivido en estos años, que va a ser mucho más fuerte la oposición de lo que ha sido hasta ahora o más fuerte en el sentido en números”.

A pesar de esto, Luis Rubio cree que “todo eso va a depender a final de cuentas de un sólo factor que es el realmente importante en un proceso electoral: la ciudadanía”.

“La ciudadanía se pone los pantalones y actúa o va a ser llevada al baile como ha ocurrido en todo lo que va del sexenio”. Luis Rubio, analista

Los comentarios expresados en la sección de "Opinión", son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

