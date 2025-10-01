Trump acapara la ONU mientras México pierde liderazgo internacional

GENERANDO AUDIO...

La Asamblea General de las Naciones Unidas se llevó a cabo en un ambiente de tensiones internacionales y con un protagonista claro: Donald Trump, opina Luis Rubio en su videoculumna.

De acuerdo con el periodista, el presidente de Estados Unidos dio un discurso tres veces más largo de lo esperado, en el que mezcló lo personal con lo político. Sus mensajes se enfocaron en la migración, la soberanía de los países y la defensa de los hidrocarburos frente a las energías renovables.

Lo interesante, considera Rubio, fue la reacción de los demás países. Las naciones democráticas de la OTAN buscaron alinearse con Washington sin dejar de diversificar sus relaciones. Los BRICS, por su parte, mostraron sus diferencias internas, quedando claro que “no tienen nada en común, más allá del rechazo a las potencias y a Estados Unidos”. En contraste, dice Luis, China exhibió claridad de objetivos, al grado de adelantar el pago de sus cuotas a la ONU, cuando antes solía retrasarlas.

El evento dejó la impresión de que los organismos multilaterales enfrentan un peso cada vez menor frente a un mundo dividido. Sin embargo, se recuerda la célebre frase de Dag Hammarskjöld, segundo secretario general de la ONU: “Las Naciones Unidas no fueron creadas para llevar al mundo al cielo, sino para evitar que cayera en el infierno”.

La conclusión para Luis Rubio es que, al menos, existe un esfuerzo global por evitar conflictos, lo que mantiene vigente la relevancia de la ONU. No obstante, el papel de México luce debilitado: “nuestra política exterior ha sido casi diezmada ante la falta de iniciativa, de liderazgo y de interés por hacer cualquier cosa que no sea mantener al partido en el poder“, finaliza Rubio.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son responsabilidad del autor y no representan la línea editorial de UNOTV.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]