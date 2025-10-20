GENERANDO AUDIO...

El regreso de Donald Trump a la presidencia de EE. UU. marca el inicio de una nueva etapa de tensiones económicas con México, advirtió un análisis que comparó su estilo con el del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Ambos líderes, señala el análisis, llegaron al poder porque “la población ya no aguantaba” a los políticos tradicionales. “En ese sentido han sido dos presidentes sumamente disruptivos, cada uno en su ámbito”, se menciona en el video.

Durante su primer gobierno, Trump renegoció el Tratado de Libre Comercio y aplicó aranceles que modificaron la relación económica con México. En su nueva etapa, se prevé que llegue “con la espada desenvainada”, dispuesto a revisar y modificar los términos del T-MEC, especialmente en áreas donde México “ha violado sistemáticamente las reglas del juego”.

El análisis recuerda que políticas proteccionistas similares provocaron la crisis de 1929, aunque aclara que esta vez no se ha replicado a nivel global. Aun así, “el peor efecto va a ser sobre todo para el propio Estados Unidos”.

Respecto a las próximas negociaciones, se plantea la posibilidad de una unión aduanera en América del Norte, aunque advierte que implicaría renunciar a tratados preferenciales con otras regiones.

“Vienen tiempos mucho más complejos de los que el gobierno está anticipando”, se señala, subrayando que el objetivo de México debe ser mantener el comercio abierto, atraer inversión extranjera y fortalecer su economía interna.

El análisis concluye con un llamado: “Ojalá que en esas negociaciones México se ponga las pilas, después de tantos años sin hacer las reformas necesarias”.

