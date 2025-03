GENERANDO AUDIO...

El compás de espera por la imposición de aranceles se ha convertido en una constante bajo la administración de Donald Trump. Al día de hoy, no hay certeza sobre si Estados Unidos aplicará o no nuevas tasas a las importaciones de sus principales socios comerciales, como Canadá y México. Y no es un detalle menor. Las decisiones, muchas veces tomadas de manera unilateral y sin aviso previo, impactan directamente en los mercados y el destino económico de varios países.

Basta observar el caso canadiense. Según lo expuesto recientemente por el gobernador de Ontario, los amagos de aranceles van y vienen. Un día la amenaza es un 25%, al siguiente un 50%. Incluso se habla de restringir el suministro de electricidad a los estados del norte de Estados Unidos.

La política comercial estadounidense ha dejado de ser previsible y responde más a los impulsos que a una estrategia coherente.

Aranceles como garrote político y económico

La imposición de aranceles ha sido utilizada como un garrote político, una herramienta de presión para negociar condiciones favorables a Estados Unidos. Sin embargo, esta estrategia genera incertidumbre y riesgos de recesión económica. Lo que antes fue criticado incluso por líderes republicanos como Ronald Reagan, hoy es promovido sin reservas por Trump. Reagan alertaba en los años ochenta que estas políticas, a largo plazo, dañan el crecimiento económico y afectan directamente a empresas, trabajadores y familias.

Hoy, los pronósticos de crecimiento para Estados Unidos han sido ajustados a la baja. Standard & Poor’s redujo sus expectativas de 2.2% a 1.7%, mientras que las calificadoras advierten de una posibilidad de recesión de hasta 50%. A pesar de ello, Trump insiste en que los aranceles incentivarán el retorno de las empresas a territorio estadounidense. Una visión simplista de un proceso complejo, como si trasladar una planta de producción fuera cuestión de días.

Una negociación incierta para México

Mientras tanto, México permanece en la antesala. La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, negocia en Estados Unidos sin ofrecer señales claras del avance. La postura del gobierno mexicano ha sido de paciencia, pero la experiencia canadiense demuestra que cualquier acuerdo es vulnerable a cambios de último minuto.

El escenario apunta a que cualquier negociación alcanzada será temporal y estará sujeta a la voluntad de Trump. Sin un compromiso firme, el riesgo de nuevas amenazas de aranceles permanece latente, afectando no solo la economía de México, sino también la de Estados Unidos y el resto del mundo.

Conclusión

La política de aranceles de Donald Trump ha dejado en evidencia la fragilidad de los acuerdos comerciales bajo su administración. Más allá de los números y las cifras, lo que prevalece es la incertidumbre económica y la falta de garantías a largo plazo.