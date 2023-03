En conferencia de prensa, Edmundo Jacobo dio a conocer que presentó su renuncia a la Secretaría Ejecutiva del INE. Su dimisión tendrá efectos a partir del 3 de abril.

Durante el evento, explicó los motivos por los cuales decidió dejar el cargo en el Instituto Nacional Electoral (INE), del cual había sido destituido, y después restituido, días atrás, como parte del conocido “Plan B de la Reforma Electoral”, del Gobierno federal.

Edmundo Jacobo mencionó que cumplió con su misión en el cargo de secretario ejecutivo del INE.

“Para la decisión que hace unos minutos comuniqué a los consejeros… he cumplido un ciclo en la Secretaría Ejecutiva para servir al INE y a la democracia, lo que concibo no como un trabajo, sino como una causa”.

La analista política, María Amparo Casar, subrayó que el hecho es una mala noticia a visión propia, por la experiencia que podría seguir aportando Edmundo Jacobo.

“A pesar de que la entiendo, para mí es una mala noticias, porque aun cuando a una institución no la hace una persona, no la hace Lorenzo Córdova con todos los aciertos que ha tenido, el INE va mucho más allá de Lorenzo Córdova o de Edmundo Jacobo, que no lo dice él, pero ha organizado cinco elecciones federales desde el 2009”.

María Amparo Casar, analista política