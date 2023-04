Limitaciones que buscan legisladores al TEPJF son parte del acompañamiento al Plan B

Legisladores de la Cámara de Diputados buscan de legalizar que se les retiren atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Comisión de Puntos Constitucionales acordó sesionar este 12 de abril para seguir con las discusiones sobre el tema.

Más de 90 legisladores de la coalición “Juntos Hacemos Historia” se manifestaron en contra de la iniciativa, de los cuales 60 son de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 30 del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Los legisladores de la bancada mayoritaria rechazaron la redacción de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) quienes piden limitar el margen del TEPJF en materia de acciones administrativas que dan motivo a discriminación contra ciertos grupos sociales, aunque se dijeron conformes de que se limite al TEPJF para que no intervenga en la vida interna de los partidos, así como en la definición de sus dirigencias.

Ante este posible movimiento de la Cámara de Diputados que busca limitar las facultades del tribunal, la analista política, María Amparo Casar, destacó algunos puntos de importancia.

“Es un acompañamiento al Plan B, que todavía no le sale al presidente, pero todavía está en la corte y no sabemos que vaya a pasar, si la suspensión se mantenga”.

Será parte de las restricciones que se buscan imponer a las entidades electorales.

Es una acción para que el TEPJF no tome acciones sobre la vida interna de los partidos aun cuando se viole la Ley.

Una decisión que viene en seguimiento a disgustos anteriores por las acciones del TEPJF.

“La primera resolución que no les gustó a los legisladores y dijeron que invadían el poder legislativo fue cuando dijeron que Movimiento Ciudadano tenía derecho a estar en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) porque tienen un grupo parlamentario y les enmendaron la plana y tuvieron que meter a Movimiento Ciudadano. Sobre todo Morena, no le quería dar su lugar en la Jucopo”.

A los legisladores no les habría gustado que les regresaran la convocatoria para consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

“La segunda tuvo que ver cuando sacaron la convocatoria para los consejeros y consejeras del INE , que acaba de pasar hace dos semanas, cuando salieron Lorenzo Córdova y los otros tres consejeros. Les dijeron que su convocatoria estaba mal hecha, no estaba dentro de los parámetros de la legalidad, dentro de los parámetros de los que venía diciendo el tribunal en paridad de género , así que se las regreso y pidió que le hicieran una quinteta de puras mujeres porque él tenía que salvaguardar el derecho de las mujeres a tener paridad a que haya equidad de género, fue cuando hicieron otro coraje”.

Otra resolución por la que desean limitar los diputados al TEPJF sería por las demandas que se encuentran relacionadas con las dirigencias del PRI y Morena.

“Después vinieron los partidos, están dos demandas en el tribunal, una por la ampliación del periodo que debe durar la dirigencia del PRI, donde ahora se encuentra Alejandro Moreno y otra por Mario Delgado , y están esperando que el tribunal decida si se violaron o no los estatutos de los partidos, eso ha sido siempre”.

Los partidos no quieren que se metan con ellos, aunque violenten la circunstancia político electoral e incluso la jurídica, a estos cambios que se desean realizar en la Cámara de Diputados, hasta el momento, no se ha sumado Movimiento Ciudadano.

“Hay que reconocerle que no se ha sumado Movimiento Ciudadano y yo supongo que, dado el fuerte rechazo de toda la opinión pública y de las organizaciones ciudadanas, se suspendió la reunión en la Jucopo y se pasó para días posteriores la discusión de esta Ley”.

“Desde mi punto de vista y lo que he leído de constitucionalistas, como Pedro Salazar, como José Ramón Cosío, los que realmente le saben a esto, todos van en contra. Dicen, no hay invasión de poderes y yo te diría que me recuerda a un libro de Pedro Salazar y Lorenzo Córdova donde se indica que quieren una democracia sin garantes”.

María Amparo Casar, analista política