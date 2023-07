Propuesta podría frenar giras de las ‘corcholatas’ de Morena y proceso del Frente Amplio por México

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría suspender las giras de las llamadas “corcholatas” de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aliados, así como el proceso del Frente Amplio por México, gracias a una propuesta de la magistrada Janine M. Otálora Malassis.

Ante la propuesta que aún no ha sido votada de la magistrada, María Amparo Casar, analista política, indica que hay razón en lo que se propone.

Destaca que el proceso que decidió Morena y aliados era válido “… siempre y cuando no conminaran a la gente a votar y no dieran sus proyectos a conocer, cosa que todos sabíamos que era una quimera, no es posible que anduvieran recorriendo el país y que, si les gritan ‘presidente, presidente’, no estén en un mitin electoral”.

“En ese sentido, creo que es una simulación inicialmente de Morena y aliados, ahora del Frente Amplio por México, creo que, con una diferencia válida, que es del Frente Amplio, no hemos visto ningún espectacular, ni de Enrique de la Madrid, ni de Xóchitl Gálvez, ni de Santiago Creel, ni de nadie, pero es cierto que han estado recorriendo el país”. María Amparo Casar, analista política.

Desventaja entre ‘corcholatas’ de Morena y Frente Amplio por México

“Claro, ya no podemos hablar de piso parejo porque lleva a ventaja prácticamente de un mes las llamadas ‘corcholatas’ por el propio presidente López Obrador, pero ojalá y pronto exista una resolución y se sepa que de aquí hasta diciembre no puede haber eventos de ninguna naturaleza, porque es muy clara la magistrada Janine Otálora”. María Amparo Casar, analista política

Cabe mencionar que la propuesta de la magistrada no solo se centra en el retiro de la propaganda.

“No es nada más que no existan espectaculares, no debe haber giras por los estados, claro, esto deja en desventaja a la gente del Frente amplio por México”. María Amparo Casar, analista política

¿Acaso el Frente Amplio por México, Morena y aliados hacen una simulación?

“Yo creo que todos estamos conscientes que, tanto de un lado como del otro, a lo que se está eligiendo es a quién va a abanderar a las dos coaliciones, es ese sentido, es formalmente una ‘simulación’, pero en los dos casos en efecto encontraron un resquicio en la ley en donde ellos pueden decir que no están buscando la candidatura y que eso se dará en diciembre a través de cualquier método”. María Amparo Casar, analista política.

María Amparo comenta que si se frena en este momento las giras habrá una desventaja.

“Pero creo que estamos instalados en la simulación. Ahora la simulación es pareja, o frenan la simulación de manera pareja, me da la impresión de que si se frena ahorita es para dar ventaja a Juntos Hacemos Historia que ya lleva más de un mes en esto”. María Amparo Casar, analista política.

Solo queda esperar a ver si existirá el apoyo en el TEPJF para la propuesta de la magistrada.