Informe de derechos humanos de EU no miente, pero dice algo que ya se sabía en México

El pasado 20 de enero fue publicado el informe anual sobre derechos humanos en el mundo, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde acusa que en México hay significativos abusos a los derechos humanos, desapariciones y homicidios; tortura y violencia contra periodistas, así como corrupción gubernamental, algo que negó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el informe elaborado por el Departamento de Estado de EU, hubo señalamientos contra el gobierno y fuerzas armadas de México en contra de los derechos humanos, algo que el presidente descalificó.

La analista política, María Amparo Casar, indica que van muchas ocasiones en las que el presidente de México ha hablado de los Estados Unidos y su intervencionismo, sin embargo, el propio presidente se ha visto haciendo lo mismo.

“López Obrador, se ha visto en el discurso, también muy intervencionista cuando habla de que va a llamar a que los hispanos y los mexicanos no den un solo voto para los republicanos”. María Amparo Casar, analista política

López Obrador dice que EU no ve lo que pasa en su propio territorio

María Amparo Casar considera que tiene razón el presidente cuando dice que “ellos están viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en lo propio”, aunque puntualiza que este informe ya estaba pactado desde antes y no se publica por un hecho en particular.

“Estados Unidos hace reportes, que, por cierto, son reportes a los cuales está obligado el Departamento de Estado por parte del Congreso; de México y de otros países sobre la situación de derechos humanos”. María Amparo Casar, analista política

Recalca que lo que aparece en el informe de EU coincide con otros informes que se han realizado.

“Pero estos coinciden plenamente con lo que han hecho muchas organizaciones dedicadas a derechos humanos en México, en la Unión Europea, organismos internacionales, ya sea dedicado a los derechos humanos como Human Rights Watch, u otras organizaciones extranjeras”. María Amparo Casar, analista política

Informe de EU no miente, solo dice algo que ya se sabe

De acuerdo con su reflexión, en el informe no se miente, aunque EU pueda ocultar lo que ocurre en su propio territorio.

“Creo que el reporte no dice ninguna mentira, más allá de si esconden o no los estadounidenses debajo de la alfombra sus propios pecados, eso, pues muy bien, denunciémoslo si queremos denunciarlo y si nuestro foco de atención es Estados Unidos”. María Amparo Casar, analista política

Volviendo a México, se pregunta si el presidente cuenta con cifras distintas en todas las acciones en las que se vulneran los derechos humanos en nuestro país.

Enfatiza que, a pesar de que se menciona que existe un control sobre las autoridades, no hay nada nuevo en el informe.

“Te diría que hay una cosa positiva, en general, el reporte dice que México ha mantenido un control razonable y efectivo sobre las fuerzas policiacas o las fuerzas de seguridad, pero no deja de señalar lo que todos sabemos, no hay novedades. No lo tomo más en serio porque venga del país del norte o por el país, digamos, hegemónico, a mí lo que me importan son los datos y lo que veo en los datos de este reporte son puras verdades de a kilo”. María Amparo Casar, analista política

Presiones son bien recibidas si ayudan al progreso de México

“Toda presión, de Estados Unidos o de cualquier país u organización, aunque no sea mexicanas, bienvenidas si son para mejorar lo que está ocurriendo en materia de inseguridad, tráfico de drogas y combate al crimen organizado, creo que el punto no es ahí”. María Amparo Casar, analista política

Estima que el informe de EU no es una presión sobre México, a pesar de que ha habido presiones todo el mes pasado y de lo dicho por el presidente López Obrador habría salido porque ya tiene fechas programadas para ser publicado.

“Es un reporte que iba a salir y que tiene fechas programadas para salir, así que no lo ubicaría en la coyuntura, lo ubicaría simplemente y así esperaría que lo leyeran los funcionarios gubernamentales”. María Amparo Casar, analista política

Enmarca que el informe debería ser considerado por los funcionarios mexicanos para poner atención en lo que ocurre.

“Es decir, oigan señores, esto que está ocurriendo en nuestro país es muy grave y tenemos que intentar atacar las causas y dar respuesta a ellos, y no solamente a la demagogia a la que nos tiene acostumbrados”. María Amparo Casar, analista política

