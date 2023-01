Ministra Yasmín Esquivel debería, por ética, retirarse

Yasmín Esquivel Mossa señaló que no dejará su puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y participará en las sesiones del máximo tribunal, esto luego de que el pasado 11 de enero la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón confirmó que la tesis de la ministra “es copia sustancial” de la presentada por un abogado de nombre Édgar Ulises Báez.

Pero fue probado que plagió su tesis de licenciatura y, por lo tanto, no es merecedora del título, opina María Amparo Casar.

Otra cosa es que la reglamentación, las leyes de la SEP que rigen para emitir la cédula profesional o para retirarla, o que la UNAM no tenga un procedimiento para retirar el título. Pero por ética y por el daño que está causando al Poder Judicial y a la Corte en particular, debería si no, renunciar cuando menos, hacerse a un lado mientras hay algún procedimiento que determine finalmente si se le quita o no el título profesional.

La SEP respondió a la UNAM la decisión en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, al considerarse no facultada a falta de una orden judicial, por lo cual, llamó a la máxima casa de estudios a ser ella la instancia que decida e investigue.

No hay más salida que la renuncia. Y creo que la ministra Esquivel, pues se sienta en un piso muy firme de impunidad. Si ella no quiere retirarse, no hay posibilidad más que a través del juicio político iniciado en el Senado o en la Presidencia para removerla del cargo.