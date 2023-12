Reyes Mondragón: víctima de una rebelión sin argumentos

María Amparo Casar, politóloga y académica, criticó duramente a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que se rebelaron contra el presidente de la institución, Reyes Mondragón.

En entrevista con José Cárdenas, Casar calificó la acción de los magistrados como “inmadura e incoherente”.

“No sé si estos cinco magistrados se están dando cuenta de la envergadura del teatro que nos presentan”, dijo Casar. “El TEPJF es una de las dos instituciones centrales para las elecciones que ya empezaron, y encima tenemos un INE que no está completamente integrado”.

Casar cuestionó la falta de argumentos de los magistrados para pedir la renuncia de Reyes Mondragón.

“Si Reyes Mondragón hubiese cometido un ilícito, la obligación de esos tres magistrados es de inmediato irlo a denunciar”, dijo Casar. “Si no lo hacen, me imagino que es porque no hay un delito que denunciar”.

La politóloga también acusó a Palacio Nacional de estar detrás de la crisis en el TEPJF.

“Alguien debe de estar riendo en Palacio Nacional”, dijo Casar. “Ahora hay tres más magistrados pro Morena, y vamos a ver cómo vienen los otros dos nombramientos”.

Casar concluyó que la crisis en el TEPJF pone en riesgo las elecciones de 2024.

“Es un momento grave estar presenciando esto en vez de la fortaleza institucional que necesitamos“, dijo Casar.