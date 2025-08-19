GENERANDO AUDIO...

La permanencia de Adán Augusto López Hernández al frente de los senadores de Morena ha sido confirmada tras un encuentro en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum y el senador Ricardo Monreal, señala Martha Anaya.

“De que se queda, se queda”, señala la analista, pese a las críticas que lo persiguen por su gestión en Tabasco, donde se le relaciona con Enrique Hernández, líder del grupo criminal La Barredora, quien ocupó el cargo de secretario de seguridad durante su mandato como gobernador.

Respaldo desde Palacio Nacional

El encuentro político fue interpretado como una clara señal de confianza hacia Adán Augusto. “Si la presidenta Claudia Sheinbaum no hubiese querido que permaneciera… simplemente no lo hubiera convocado para revisar la agenda del próximo periodo de sesiones”, se enfatizó. Además, hacerlo frente a Monreal reforzó la idea de unidad, evitando mostrar un rompimiento dentro de Morena.

Una reunión “grata” según Monreal

Ricardo Monreal describió la reunión, que duró poco más de hora y media, como un encuentro cordial. “Fue muy grata, no hubo ningún reclamo, no se habló de ningún tema incómodo. Al contrario, la presidenta mostró respeto por el trabajo de Adán Augusto”, asegura Martha Anaya.

Peso en las reformas

El papel de Adán Augusto en el pasado legislativo también explica su permanencia. Se recuerda que fue él quien consiguió, incluso “fuera mafiosamente, fuera comprando votos como ustedes quieran y manden, pero lo logró”, los apoyos necesarios de la oposición para sacar adelante reformas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador, incluida una de carácter jurídico gracias al voto del exgobernador Yunes.

Evaluación política

De esta manera, Sheinbaum estaría valorando más los resultados políticos que los señalamientos de su pasado. “No es de extrañar que la presidenta Claudia Sheinbaum esté evaluando el trabajo de Adán Augusto por encima de sus nexos con el líder criminal de La Barredora”, señala el análisis.

La conclusión de Martha Anaya es contundente: “Amor con amor se paga… y Adán Augusto se queda”.

