Adiós a las palmeras canarias en CDMX

La capital enfrenta una grave crisis con sus palmeras canarias, muchas de las cuales están infectadas y representan un riesgo para los habitantes, informó la periodista Martha Anaya. “¿Han visto la cantidad de palmeras muertas que hay en la capital del país?”, señaló, destacando las zonas afectadas como Polanco, Condesa, Roma y Coyoacán, donde los árboles lucen con hojas amarillentas y troncos huecos.

La plaga que comenzó a afectar estas palmeras en 2011 ha provocado que de las 15 mil existentes, alrededor de 9 mil estén infectadas. La jefa de Gobierno comentó que mil 500 palmeras representan un peligro real, ya que están a punto de derrumbarse, y algunas ya han caído sobre peatones y automóviles.

Para enfrentar esta situación, se implementará un operativo de remoción completa, donde se retirarán las palmeras y sus raíces para evitar que la plaga se propague. “Van a quitar completamente estas palmeras, incluso las raíces, para evitar más propagación”, explicó Anaya.

En lugar de las palmeras canarias, la ciudad planea sembrar especies resistentes que puedan adaptarse mejor al clima y a las condiciones urbanas. Entre ellas se encuentran duraznillo, ébano, palo de rosa, sicomoro, tejocote, colorino, frijolillo, arrayán y astronómica. La periodista destacó que, aunque estas palmeras tienen valor histórico, es mejor retirarlas por seguridad y bienestar de la ciudadanía.

“Adiós a las palmeras canarias, pero es mejor, es mejor tirarlas, y hacer de ellas algún otro uso”, concluyó Anaya, enfatizando la necesidad de transformar los espacios urbanos y proteger a la población.

