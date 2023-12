Adiós a Mario Vargas Llosa como articulista

Martha Anaya habla sobre el anunció del escritor peruano ganador del Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, quien dio fin a su columna quincenal “Piedra de Toque”, que publicaba en El País.

La periodista señala que en su último escrito, Mario Vargas Llosa dio un consejo a los nuevos periodistas para que defiendan su verdad por encima de la línea editorial del propio diario.

“Pareciera algo muy sencillo, pero vieran que no lo es, no lo es ni lo fue en El País para Mario Vargas Llosa; ni lo es para tantos y tantos periodistas en muchas otras partes del mundo”.

La analista explica que Vargas Llosa reconoce que uno como opinador o articulista no siempre tiene la verdad, que hay márgenes de error, “unas veces se equivoca rotundamente otras a medias”.

“La lección en este caso es reconocer el error y procurar que esos márgenes, sean cada vez más estrechos. En caso de incertidumbre, porque uno no siempre está de humor, cuando se sienta escribir, no ser tajante, dejar un poco a la duda a no tener que tomar una posición u otra”.

Martha Anaya