Alarma por lo que está pasando en los Institutos de Salud

Martha Anaya alerta sobre lo que está pasando con los Institutos de Salud que parece ser pero que el sexenio pasado.

La periodista señala que lo que está ocurriendo con los grandes Institutos de Salud es, francamente, alarmante; como el Instituto Nacional de Cardiología, el de Cancerología, el Infantil de México y el de Nutrición.

“Es realmente angustiante, terrible. No solamente no están mejorando todo lo que perdimos el sexenio pasado en estas instituciones en temas de abasto de medicamentos, en temas de presupuesto, sino que ahora les están reduciendo aún mucho más el presupuesto. O sea, no sólo vamos a tratar de recuperarnos, sino que se va a perder muchísimo más. Ya no tienen insumos, faltan medicamentos para operar. No tienen ni siquiera los antibóticos necesarios y ya no digamos el instrumental. Se habla ya también hasta de falta de alimentos para el personal. ¿Qué más cosas?”.

Martha Anaya