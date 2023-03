AMLO defiende a Donald Trump, pero olvida un pequeño detalle

En su videocolumna del día de hoy, la periodista Martha Anaya reflexiona sobre la situación por la que atraviesa el expresidente norteamericano, Donald Trump, a propósito de que, recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió “con enjundia a defender a Trump” y dijo:

“’No nos chupamos el dedo, de lo que se trata a allá en Estados Unidos es evitar que Donald Trump vuelva a contender a la Presidencia, de que vuelva a aparezca en las boletas y no quieren que vuelva a la Presidencia, entonces le están inventando un montón de cosas así como a mí’”, cita Anaya.

“Como cuando en la época del desafuero me inventaron un delito para evitar que yo apareciera en la boleta presidencial. No, son unos antidemócratas y no nos chupamos el dedo”, así insiste López Obrador, según la analista.

Martha Anaya, periodista