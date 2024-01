Asesinato de Luis Donaldo Colosio, un caso abierto tres décadas después

El asesinato del candidato del PRI Luis Donaldo Colosio es un caso abierto tres décadas después. Martha Anaya analiza el estatus actual de la investigación, que ahora vuelve a reabrir la teoría de un segundo tirador.

“Sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio las dudas siempre han permanecido, sobre todo, pocos creen que Mario Aburto fuera el único responsable”, destaca Martha Anaya.

“Qué pasa ahora cuando la Fiscalía General de la República quiere reabrir el caso y apunta la responsabilidad de un segundo tirador a un agente del CISEN”. Martha Anaya

La periodista aclara que ese tema ya se investigó en su momento y se cuestiona: ¿Volver sobre el tema tiene caso?

¿Qué piensa el hijo de Luis Donaldo Colosio?

La analista también aprovecha para analizar la reciente solicitud al presidente Andrés Manuel López Obrador que hizo el hijo del fallecido político, Luis Donaldo Colosio Riojas.

“(Luis Donaldo Colosio Riojas) llama a su misericordia y pide que indulte al único detenido por el crimen, Mario Aburto“, explica Anaya.

El hijo del candidato pidió al ejecutivo ponga “carpetazo final” a la investigación. Sin embargo, López Obrador se negó a la petición porque lo considera un asunto de Estado.

“Sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado, y yo quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar. Yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así”, dijo el presidente de México durante la conferencia matutina.

El asesinato del entonces candidato a la Presidencia ocurrió el miércoles 23 de marzo de 1994.