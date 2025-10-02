Claudia Sheinbaum definirá qué es la Cuarta Transformación en el Zócalo

GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que este domingo, en el Zócalo capitalino, el tema central de su discurso será el significado de la Cuarta Transformación. Más allá de los informes sobre cifras o logros, el punto político de su mensaje será explicar qué entiende ella por 4T.

“Ese era el punto central de su mensaje, según adelantó hoy en la mañanera”, señala Martha Anaya en su videocolumna.

Para Andrés Manuel López Obrador, explica Anaya, la Cuarta Transformación era la continuación de tres momentos históricos: la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana. Según lo que afirmó antes de asumir la presidencia, consistía en “acabar con los privilegios, acabar con esas grandes diferencias entre ricos y pobres y sobre todo terminar con la corrupción”.

El expresidente también señaló que este proceso debía consolidar una verdadera democracia con elecciones libres y subrayó que “nadie fuera de la ley, nadie por encima de la ley”.

Para Martha Anaya, la gran interrogante ahora es si Claudia Sheinbaum mantendrá esa misma definición de la 4T o si introducirá nuevos elementos que le den identidad propia a su Gobierno. El mensaje del domingo será clave para definir si la Cuarta Transformación sigue siendo el legado de López Obrador o si se convierte en una etapa distinta bajo el liderazgo de Sheinbaum.



