“Déjalas ahí”, Martha Anaya sobre el daño ecológico de llevarse las conchas de las playas

En su espacio de opinión, la periodista Martha Anaya hace un llamado a la conciencia ambiental al pedir que los turistas dejen de recoger conchas y caracoles de las playas y llevárselos, una práctica que, aunque parece inocente, está dañando el equilibrio natural de los ecosistemas marinos.

Apoyándose en datos del investigador Michael Kowalewski, de la Universidad de California, Anaya explica que cada año desaparecen cerca de 10 mil toneladas de conchas debido a la acción de millones de visitantes que las recolectan como recuerdo.

Además, cita al experto Jordi Martínez, quien detalla que cada concha tiene una función ecológica clave, como mantener la arena en su sitio, proteger la costa de la erosión y servir de refugio para algas, cangrejos ermitaños, invertebrados y aves costeras.

“Sí, es bellísimo recogerlas, tenerlas, pero mejor míralas, fotografíalas, y déjalas ahí”, aconseja la periodista, al subrayar que incluso los objetos más pequeños del mar cumplen una labor vital para conservar la forma y firmeza de las playas.

Con un tono reflexivo, Martha Anaya invita a los vacacionistas a disfrutar de la naturaleza sin alterarla, recordando que “ayudar al mar empieza con un pequeño gesto: no llevarse lo que no nos pertenece”.

