Desplazados mexicanos buscan refugio en Guatemala

Mexicanos desplazados por violencia. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

En su particular opinión, la periodista Martha Anaya hizo una comparación histórica que refleja la gravedad de la violencia actual en México: mientras en la década de los 80 nuestro país acogía a miles de indígenas guatemaltecos desplazados por la guerra, hoy la situación se ha invertido y son mexicanos quienes cruzan hacia Guatemala en busca de seguridad.

“Vueltas que da la vida, fíjense lo que son las cosas”, expresó la periodista Martha Anaya, al recordar cómo México recibió a más de 40 mil refugiados guatemaltecos, principalmente en Chiapas, Campeche y Quintana Roo, apoyados por el Gobierno y organismos internacionales como la ONU.

Cuatro décadas después, la historia parece repetirse, pero en dirección contraria. Según informó Anaya, 161 ciudadanos mexicanos, en su mayoría indígenas, mujeres, niños y adultos mayores, recibieron permisos humanitarios en Guatemala tras ser desplazados por la violencia en sus comunidades.

“Antes venían ellos por temor a la violencia en su país; ahora somos nosotros desde acá que cruzamos aquella frontera en busca de seguridad”, reflexionó Anaya.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son responsabilidad exclusiva de la autora y no representan la línea editorial de Uno TV.

