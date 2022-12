El atentado contra Ciro Gómez Leyva es un mensaje para todos

La periodista Martha Anaya reflexiona sobre el atentado en contra del reconocido periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el pasado 15 de diciembre en la colonia Florida, al sur de la Ciudad de México.

Anaya señala que este crimen “nos ha estremecido tanto porque […] a fin de cuentas nos toca a todos de una u otra manera, ya sea porque se trata de familia, de amigos, de compañeros de oficio, periodistas, o porque somos alguien de aquellos que lo escuchamos mañana tras mañana ya sea en radio o lo vemos por la noche en televisión”.

Pero adicional a lo referente al terreno humano, la analista destaca que “después vienen otras consideraciones porque es todo un gran mensaje para la sociedad y para los propios periodistas”.

Anaya destaca que “ya llevamos más de una decena de periodistas asesinados este año y se han centrado sobre aquellos que están en distintos puntos de la República. Pocos esperábamos que un asesinato se daría en plena capital del país, en la Ciudad de México, en el lugar más vigilado y ante uno de los periodistas más reconocidos”.

Para Martha Anaya lo ocurrido al periodista Ciro Gómez Leyva ha descolocado a unos y otros”, sin embargo, resalta la postura del mismo Gómez Leyva.

“Creo que el que más centrado hemos visto en este caso, increíblemente y paradójicamente es al propio Ciro Gómez Leyva. Ha procurado mantenerse en el centro y vaya que es difícil. No culpado ni a unos, ni a otros. Está esperando las investigaciones. No ha hecho hipótesis, desquiciamientos, locuras. No ha soltado barbaridad y media como hemos visto en muchas otras partes”.