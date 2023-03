El incómodo mensaje de AMLO a Marcelo Ebrard en la conmemoración de la Expropiación Petrolera

Martha Anaya retoma “una de las imágenes que vimos el fin de semana pasado en la concentración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con motivo del Aniversario de la Expropiación Petrolera”, y es que, para la periodista, “hay una que destaca de sobremanera”, y “es la imagen del canciller, Marcelo Ebrard, absolutamente incómodo mientras el presidente López Obrador daba su discurso”.

De acuerdo con Anaya, dicha referencia retomaba la disyuntiva a la que se enfrentó el General Cárdenas al tener que elegir entre Francisco Mujica que era el hombre más afín ideológicamente a él, hombre radical de izquierda muy cercano a él, y Manuel Ávila Camacho que era considerado un hombre tibio, débil”, y que, como bien sabemos, dice Martha, “Lázaro Cárdenas al final en su sucesión presidencial optó por Manuel Ávila Camacho”.

“Dijo Andrés Manuel López Obrador que a él no le iba a pasar, que él no iba a permitir que la 4T fuera a dar marcha atrás, que zigzaguearan y nada por el estilo, en pocas palabras él dijo que estaría por alguien absolutamente afín y radical, nada de tibiezas”.

Sobre esto, la analista destaca algunas lecturas que se podía dar estas palabras:

“Que evidentemente Marcelo Ebrard, considerado moderado frente a López Obrador, pues no será el elegido por el ‘dedo presidencial’, aunque diga que no va a haber, puesto que el mismo reconoce que no va a dejar que llegue otro Ávila Camacho”.