El “rotundo fracaso” en el sector salud

Martha Anaya dice que eso de ser funcionario público no es tan fácil como algunos creen y recuerda que en julio de 2018 Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República y por esas fechas propuso desde entonces al doctor Jorge Alcocer como futuro secretario de Salud.

La periodista recuerda que a partir de ahí, el periódico La Jornada, le hizo una entrevista al doctor Alcocer y le preguntaron sobre el reto que significaba pasar de ser un gran médico a la administración pública.

A lo que Alcocer dijo que si José Narro pudo “yo por qué no” y Anaya recuerda que eso fue lo que respondió el doctor, pero ¿cuál es el resultado?

Martha Anaya hace un recuento y señala que del 2018 a 2023, según la última encuesta del Coneval, tenemos 30 millones más de mexicanos sin acceso a los servicios de salud; “vaya retroceso”.

“El peor de los números en todas las cifras que se han dado a conocer sobre la política social de este gobierno”. Martha Anaya

Sobre esto, Martha Anaya asegura que es un “rotundo fracaso” lo ocurrido en el sector salud. Y así que eso de preguntarse “si Pepe Narro pudo, yo por qué no, sinceramente no vale, porque el doctor Alcocer simplemente no pudo”.

