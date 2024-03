El silencio del Papa Francisco en la homilía del Domingo de Ramos

La periodista Martha Anaya dice que “hay silencios muy reveladores y hay silencios que preocupan” y uno de estos “le acaba de ocurrir al Papa Francisco […] el domingo pasado durante la misa del Domingo de Ramos cuando llegó el momento de la homilía”.

“La homilía normalmente suele leerse por el pontífice quien está al frente de misa, pero llegado ese momento el Papa Francisco se quedó en silencio. Sus ayudantes preocupados le llevaron unos lentes pensando que no podía leer, el Papa los rechazó y se quedó en silencio, en recogimiento, como suele conocerse a ese estado en que se prefiere no leer una homilía y guardar silencio”, narra Anaya.

Esto, dice Anaya, es “un hecho prácticamente inédito”, ya que, “hay quien recuerda solamente que el Papa Juan Pablo II no leyó precisamente esa homilía de Domingo de Ramos cuando ya estaba gravemente enfermo”. Sin embargo, destaca que éste “no es el caso del Papa Francisco, no está grave, pero sí sabemos que tiene padecimientos respiratorios, que ha preferido no leer discursos a últimas fechas porque le cansa mucho”.

“Sabemos también que ha tenido gripa y entonces pues prefiere un poco guardarse. Y así ocurrió este Domingo de Ramos en que el Papa Francisco prefirió el recogimiento en lugar de la lectura de la homilía”. Martha Anaya, periodista

A pesar de lo anterior, nuestra colaboradora destaca que “es cierto que eso no le quita ni el buen humor [al Papa], ni que sigan todas las actividades previstas para esta Semana Santa todo hasta ahora está absolutamente contemplado, sigue en pie”.

¿De qué bromea el Papa Francisco?

Según Martha Anaya, “lo último que sabemos es que a los trabajadores de la televisión italiana ahora que los recibió, [el Papa Francisco] les dijo: ‘se acuerdan ustedes que antiguamente los Papas preferían la llamada silla gestatoria para hacer sus recorridos cuando los llevaban en procesión cargados en hombros. Bueno yo la verdad prefiero la silla de ruedas. ¿Saben qué?, es muy práctica’”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.