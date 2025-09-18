GENERANDO AUDIO...

Japón se ha consolidado como el país con más longevos del planeta, con casi 100 mil personas que han superado los 100 años de edad, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de esa nación.

El dato es contundente: “a la fecha tienen ya cerca de 100.000 personas, 99.700 y pico, que han logrado llegar a los 100 años de edad y han sobrepasado incluso la cifra a 110 y hasta 115 años y con una salud razonable, con la mente bien, gente aún productiva”, explica Martha Anaya.

La longevidad japonesa tiene un marcado componente de género: el 88% de los centenarios son mujeres. “Ellas son mucho más longevas que los hombres, 88% son mujeres”, destaca Anaya.

Entre los factores que explican este fenómeno se encuentran un sistema de salud accesible, con seguros al alcance de la población, revisiones médicas frecuentes y una ley de prevención de enfermedades crónicas reforzada por la educación alimentaria.

La clave también está en la dieta. “De por sí ya sabemos que la dieta de los japoneses, pues ya milenaria prácticamente, es hecha a base de vegetales y de pescado”, señala Martha. Al contrario de muchos países occidentales, en Japón el consumo de carnes rojas y lácteos es mínimo, y las bebidas azucaradas o con alto contenido de sal son poco frecuentes, lo que ayuda a mantener a raya la obesidad.

La combinación de estos elementos convierte a Japón en un caso ejemplar de vida saludable y envejecimiento activo, un modelo que despierta interés en todo el mundo frente al desafío del envejecimiento poblacional.

