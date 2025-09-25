Extorsión a limoneros en Michoacán aumenta al doble

GENERANDO AUDIO...

Los limoneros de Tierra Caliente se enfrentan nuevamente a la extorsión de Los Viagras, organización aliada del Cártel Jalisco Nueva Generación, analizó la periodista Martha Anaya. “Los limoneros de Tierra Caliente en Michoacán, nuevamente en problemas, ¿por qué?”, señaló, destacando que esta problemática ha persistido desde 2023, cuando los productores ya habían iniciado un paro por extorsión.

La situación se agrava porque ahora la cuota de extorsión se duplicará, pasando a 2 pesos por kilo de limón cortado y comercializado. “Esto es, que pagarán 2 pesos por kilo de limón cortado y 2 pesos por kilo de limón comercializado”, explicó Anaya. Para los productores, cubrir estos pagos representa un desafío casi imposible, pues entre los costos de corte, flete y producción suman alrededor de 7 pesos por kilo, mientras que el limón se vende a 8 pesos.

Ante este panorama, los limoneros consideran detener el corte o incluso desperdiciar la fruta. “Decisión, pues claro, parar de nueva cuenta el corte del limón o simplemente tirarlo. No tienen de otra”, indicó la periodista, anticipando que esta medida podría provocar un aumento en el precio del limón en todo el país.

El incremento de la cuota de extorsión refleja la presión constante que enfrentan los productores en la región y la dificultad para mantener sus operaciones sin caer en pérdidas económicas. La situación, según Anaya, pone en evidencia la influencia del crimen organizado en la economía agrícola y la vulnerabilidad de los pequeños productores frente a la violencia y la extorsión.

