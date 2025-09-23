GENERANDO AUDIO...

Lo que más temían los ganaderos norteños finalmente se cumplió: el gusano barrenador alcanzó la frontera norte de México. El primer caso fue diagnosticado en una vaca en Nuevo León, lo que provocó la reacción inmediata de las autoridades de Estados Unidos, que enviaron técnicos para evaluar el riesgo de propagación.

Del lado estadounidense, el temor es grande: la plaga se encuentra apenas a 112 kilómetros de distancia. Mientras tanto, en México, los ganaderos han insistido en que el problema se originó por el libre paso del ganado proveniente del sur. “Ya vemos que de allá ha venido el gusano barrenador”, denuncia Martha Anaya.

La situación ha generado consecuencias económicas graves. En lo que va de 2025, se han quedado varadas 650 mil cabezas de ganado, lo que representa pérdidas de alrededor de 1,300 millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido que, en breve, los cierres y aperturas de frontera dejarán de depender de la discrecionalidad de Estados Unidos. “En unos días ya se establecerán criterios técnicos para que se lleve a cabo esto, para el cierre y apertura de puertas”, aseguró.

Sin embargo, la confirmación de un nuevo caso tan cerca de la frontera complica el panorama. Con el virus instalado en territorio mexicano y bajo presión de los vecinos del norte, la incertidumbre crece. “Con este detalle, con este caso nuevo, ahí a un paso de la frontera, las cosas se complican. Y claro, los ganaderos mexicanos están en un brinco”, advierte Anaya.

La llegada del gusano barrenador a la frontera no solo representa un riesgo sanitario y económico, sino también un nuevo desafío político para la relación México–Estados Unidos.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]