La ceremonia del 15 será triste y preocupante

Martha Anaya explica que la ceremonia del Grito de Independencia del 15 de septiembre ha sido tradicionalmente una gran fiesta pero al mismo tiempo un indicativo social de México.

La analista recuerda que los últimos años de gobierno de Miguel de la Madrid se sentina una ceremonia de Grito con desánimo donde se notaba en la falta de gente en el Zócalo una época en la gente se apretó el cinturón; acababa de pasar el sismo del 85.

En los años y gobiernos siguientes los problemas políticos también impactaron cuando la elección del 2006 en que se enfrentaron Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, una elección absolutamente peleada ganada por una mínima diferencia que no llegaba ni a un punto porcentual por parte del panista provocó un conflicto electoral terrible que se reflejó precisamente la noche del 15 de septiembre con un zócalo dividido con un grito de un lado y un grito del otro.

“Esta vez no será la excepción, solo que la gran diferencia, además, de lo que pueda ocurrir en el Zócalo, si la gente está contenta o no, estará en los balcones de Palacio Nacional porque por primera vez vamos a ver solitario como poder de la unión al jefe del Ejecutivo, solamente el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador estará presente en esa noche del grito y no habrá invitados”.

Martha Anaya